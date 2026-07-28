Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Образовательный центр «Антарес» открывает школьникам КБР мир журналистики

Образовательный центр «Антарес» открывает школьникам КБР мир журналистики

28.07.2026 | 13:30
Марк Горшунов решил провести летние каникулы с пользой. Житель Нальчика участвует в медиасмене. Говорит, ему давно нравится снимать видеоклипы и создавать интересный контент. Теперь молодой человек хочет научиться делать это профессионально. Это уже третья лагерная смена в образовательном центре «Антарес». В предыдущие школьники погружались в краеведение и тематику «Движения Первых». Отбор на медиасмену был конкурсным – сюда приехали ребята из всех районов Кабардино-Балкарии. За три недели им предстоит освоить азы видеосъемки, научиться брать интервью, писать тексты и грамотно подавать информацию. Программы не дублируют школьную, а помогают расширить и углубить знания, развить проектно-исследовательские навыки, говорят наставники. Ребята не только слушают лекции, но и активно работают: участвуют в процессе создания роликов, различных проектов. В смене – около 100 человек от 10 до 17 лет. У ребят также насыщенная досуговая программа: они организуют концерты и вечерние встречи. Это помогает им раскрыть свои навыки и на практике применить полученные знания. Уже в августе «Антарес» распахнет свои двери для участников четвертой, заключительной смены. Всего этим летом в санаториях, загородных и пришкольных лагерях республики смогут отдохнуть более девяти тысяч детей.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных