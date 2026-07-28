Образовательный центр «Антарес» открывает школьникам КБР мир журналистики

Марк Горшунов решил провести летние каникулы с пользой. Житель Нальчика участвует в медиасмене. Говорит, ему давно нравится снимать видеоклипы и создавать интересный контент. Теперь молодой человек хочет научиться делать это профессионально.
Это уже третья лагерная смена в образовательном центре «Антарес». В предыдущие школьники погружались в краеведение и тематику «Движения Первых». Отбор на медиасмену был конкурсным – сюда приехали ребята из всех районов Кабардино-Балкарии. За три недели им предстоит освоить азы видеосъемки, научиться брать интервью, писать тексты и грамотно подавать информацию.
Программы не дублируют школьную, а помогают расширить и углубить знания, развить проектно-исследовательские навыки, говорят наставники. Ребята не только слушают лекции, но и активно работают: участвуют в процессе создания роликов, различных проектов. В смене – около 100 человек от 10 до 17 лет.
У ребят также насыщенная досуговая программа: они организуют концерты и вечерние встречи. Это помогает им раскрыть свои навыки и на практике применить полученные знания. Уже в августе «Антарес» распахнет свои двери для участников четвертой, заключительной смены. Всего этим летом в санаториях, загородных и пришкольных лагерях республики смогут отдохнуть более девяти тысяч детей.
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