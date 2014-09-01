Образовательные учреждения Кабардино-Балкарии готовы к учебному году





Все учреждения образования республики готовы к учебному году. В детских садах и школах завершён ремонт. По данным регионального Минпросвещения, ремонт в этом году сделали во всех школах и детсадах. В одних требовалось легкое обновление, в других – капитальное. Объем работ определяли уровнем износа. Где было необходимо, купили новое оборудование. По словам начальник отдела дошкольного и общего среднего образования министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР Алима Мальбахова, выделеные финансовые средства в размере 150 миллионов рублей были направлены на благоустройство образовательных учреждений. Это и обеспечение комплексной безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических нормативов и требований, и организация необходимых условий для школьных пищеблоков и столовых. По данным профильного министрства, все образовательные учреждения республики к учебному году готовы. Первого сентября свои двери перед ребятами распахнут три новые школы, а также шесть детских садов и Яслей. Все объекты построили в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография».