Обращение Президента РФ: переход к поэтапному снятию ограничений и новые меры поддержки граждан и экономики

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах поддержки граждан и экономики страны. Глава государства, члены правительства и руководители регионов обсудили, по каким принципам будет строиться работа исполнительной власти в предстоящий период поэтапного выхода из режимов ограничений.

Планы выхода из сложившейся ситуации должны базироваться на реальной картине на местах, отметил Владимир Путин. Обеспечение строгих требований безопасности, защиты жизни и здоровья граждан – вопрос номер 1. Сегодня в каждом регионе есть всё необходимое для оказания помощи людям с тяжёлыми осложнениями. Что ещё важнее, подчеркнул президент, врачи сейчас знают о болезни гораздо больше, чем в начале эпидемии.

— Обращаю внимание всех руководителей, в том числе, контрольных и надзорных ведомств: сегодня мы обязаны помочь медицинским работникам, обеспечить их всем необходимым и тем более не трепать им нервы, не отнимать их драгоценное время на излишнюю отчётность и лишние проверки, — предупредил глава государства.

Сегодня есть возможность выявлять инфекцию на ранних стадиях, в том числе у тех людей, у которых нет симптомов болезни, отметил Владимир Путин. Это позволяет защитить самого человека и оградить тех, кто находится с ним рядом. В стране на порядок увеличили масштабы тестирования. Все эти меры позволяют перейти к началу поэтапного выхода из режимов ограничений.

— С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Её опасность сохраняется, причём даже на территориях, где ситуация относительно благополучная и случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю: выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени, — подчеркнул президент

С 12 мая будут созданы условия для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики. Это строительство, промышленность, сельское хозяйство и другие. Работа таких предприятий не связана с необходимостью прямого контакта с потребителями. Эпидемия ударила не только по экономике страны, но и по карманам каждого рядового гражданина. Семьям, претендующим на маткапитал, государство уже

назначило по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка до трёх лет, по 3000 на несовершеннолетнего ребёнка, если родители временно потеряли работу. Президент предложил в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребёнком, до 6 тысяч 700 с лишним рублей в меясц. Кроме того, с 1 июня на каждого ребёнка с трёх и до 15 лет разово выплатят 10 тысяч рублей.

— Каждая российская семья, в которой растут дети с трёх до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи – сделать это уже с завтрашнего дня, дистанционно с помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить деньги 10 000 рублей на каждого ребёнка начиная, как я уже сказал, с 1 июня текущего года, — заявил глава государства.

Еще одна задача – максимально снизить риски дальнейшего роста безработицы, отметил Владимир Путин. Одна из мер поддержки бизнеса – специальная кредитная программа. Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также НКО.

— Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Всё, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией. И главное — если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство, — подчеркнул президент.

Налоги и страховые платежи за второй квартал нынешнего года президент предложил полностью списать, за исключением НДС. В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно полного списания, подчеркнул Владимир Путин. Воспользоваться такой мерой поддержки смогут более полутора миллионов предприятий.