Обращение Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова к жителям республики

"Уважаемые земляки! Сегодня исполняется 78 лет со дня депортации балкарского народа в 1944 году. Мы выражаем слова сочувствия и поддержки каждой семье, потерявшей в то время своих родных и близких, прошедших через множество тягот и лишений. Десятки тысяч неповинных людей стали жертвами преступной античеловеческой акции. Трагедия депортации стала одной из самых страшных страниц в истории Кабардино-Балкарии. Мы должны всегда помнить об этой трагической странице нашей общей истории, сделать все для того, чтобы подобное не никогда повторилось. Тринадцать долгих лет пребывания на чужбине не сломили балкарский народ. Мудрость, терпение и сила духа, вера в торжество справедливости помогли ему не только выстоять в тяжелейших условиях, но и, сохранив свои духовные ценности, язык, культуру и созидательный потенциал, вернуться на родную землю. Сегодня он в единой семье многонационального народа Кабардино-Балкарии уверенно развивается, вносит весомый вклад в экономическое, социальное и культурное развитие республики и всей России. Уверен, в мире и согласии, укрепляя единство и сплоченность, мы сможем противостоять любым невзгодам и трудностям, достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества", - говорится в обращении Казбека Кокова.