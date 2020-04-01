Обращение архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта к жителям КБР

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт обратился к жителям Кабардино-Балкарии в канун светлого праздника Воскресения Христова. Священнослужитель призвал верующих воздержаться от посещения храмов в связи с временными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

«Русская православная церковь просит в эти дни остаться всех прихожан дома, даже если для этого придется ограничить себя в проведении некоторых религиозных обрядов и церковных канонов», — говорится в обращении.

Архиепископ также сообщил, что с 17 апреля 2020 г. и до особого распоряжения богослужения в православных храмах Кабардино-Балкарии будут совершаться без прихожан, с участием только духовенства и сотрудников, необходимых для трансляции богослужений.

Сегодня умение принимать правильные решения и последовательно выполнять их нужно, чтобы сохранить жизни тех, кто рядом, отметил Феофилакт и попросил жителей КБР с пониманием и смирением отнестись к требованиям санитарных властей республики

Полный текст обращения архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта опубликован на портале правительства КБР.