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Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии вырос на 11%

Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии вырос на 11%

20.10.2022 | 22:22
Состояние и тенденции развития потребительского рынка в Кабардино-Балкарии... Эту тему сегодня обсудили на заседании президиума парламента республики в ходе “правительственного часа”. С января по сентябрь оборот розничной торговли превысил 165 миллиардов рублей. Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период, сообщил депутатам руководитель Минпромэнерготорга Шамиль Ахубеков. Несмотря на зарубежные санкции, розничная торговля в республике, как и по всей стране, развивается динамично, добавил Ахубеков. Расширяется сетевая торговля, открываются магазины шаговой доступности. На сегодня только в Нальчике действуют почти 2300 предприятий потребительского рынка и услуг. Депутаты рекомендовали Минпромэнерготоргу и в дальнейшем развивать эту сферу в то же время тщательно контролировать процесс.   https://t.me/vestikbr
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