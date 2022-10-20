Оборот розничной торговли в Кабардино-Балкарии вырос на 11%

Состояние и тенденции развития потребительского рынка в Кабардино-Балкарии... Эту тему сегодня обсудили на заседании президиума парламента республики в ходе “правительственного часа”.
С января по сентябрь оборот розничной торговли превысил 165 миллиардов рублей. Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период, сообщил депутатам руководитель Минпромэнерготорга Шамиль Ахубеков.
Несмотря на зарубежные санкции, розничная торговля в республике, как и по всей стране, развивается динамично, добавил Ахубеков. Расширяется сетевая торговля, открываются магазины шаговой доступности.
На сегодня только в Нальчике действуют почти 2300 предприятий потребительского рынка и услуг. Депутаты рекомендовали Минпромэнерготоргу и в дальнейшем развивать эту сферу в то же время тщательно контролировать процесс.
https://t.me/vestikbr