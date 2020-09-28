Обновлен график отдыха в 2021 году

На портале Правительства страны разместили, когда и сколько мы будем отдыхать.

Начало года ознаменуется длинными праздниками: с 1 по 10 января. День защитника Отечества отмечать будем с 21 по 23 февраля, праздник весны — с 6-го по 8-ое марта. Май, как обычно, богат на выходные – сперва с 1 по 3-е, затем с 8 по 10 число. Дальше идет день России – отдыхаем с 12 по 14 июня. И осенние праздники — с 4 по 7 ноября. И что самое приятное — 31 декабря 2021-го года будет выходным. В 2020-м году это все еще рабочий день. Обновленный график отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, отметили разработчики документа. Это позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни.