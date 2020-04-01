Обман на миллион: житель КБР попался на уловку кибермошенников

Очередной житель Кабардино-Балкарии стал жертвой электронных мошенников. Аферисты выманили у доверчивого нальчанина 950 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД РФ по КБР.

По словам пострадавшего, все началось с того, что на одном из сайтов мужчине предложили участвовать в брокерских торгах. Так называемый «личный менеджер» золотые горы не сулил, но ощутимые выигрыши прогнозировал, а главное гарантировал, что вложенные деньги вернутся в любом случае.

Поначалу мужчине действительно удалось немного заработать, однако потом последовали проигрыши и предложение участвовать в торгах за счет кредитов. Когда нальчанин, так и не получив обещанных миллионов, решил выйти из сомнительной игры, ему начали звонить с незнакомых номеров и предлагать помощь уже по возврату проигранных на торгах денег. Дальше — схема стандартная: просьба сообщить персональные данные и номер карты, а затем провести какие-то операции по карте для якобы «подтверждения её финансовой активности».

Вернут ли неудавшемуся брокеру его 950 тысяч рублей – вопрос пока открытый. Полиция занимается поиском мошенников.

В республиканском МВД в очередной раз призывают граждан к осторожности и напоминают, что злоумышленники чаще всего представляются сотрудниками банка или службы безопасности банка, сообщают о блокировке счета или подозрительных попытках списать деньги, и, как правило, предлагают перевести деньги на якобы безопасный счет для сохранности. В итоге жертва самостоятельно перечисляет свои деньги, или сообщает свои персональные данные – номер карты, специальный код на обороте, пароль — и преступники получают беспрепятственный доступ к счету.

Правоохранители советуют в подобных случаях либо вовсе не поднимать трубку, когда звонят с незнакомого номера, либо незамедлительно прервать разговор и самостоятельно позвонить в банк по тому телефону, который указан на карте. Настоящий оператор банка предоставит всю информацию и временно заблокирует карту в случае необходимости.