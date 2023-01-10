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Обледенение реки Нальчик стало причиной перебоев с водоснабжением

Обледенение реки Нальчик стало причиной перебоев с водоснабжением

10.01.2023 | 22:24
Русло реки Нальчик сковало льдом… Этим специалисты объясняют перебои с водоснабжением в отдельных районах столицы республики. На предприятии “Водоканал” сообщили, что из-за мороза естественные потоки уменьшились. А потому сократились и запасы в резервуарах водозабора “Головной”. Именно они питают сети в районах, где наблюдаются перебои. Сотрудники предприятия регулируют давление в водопроводных сетях, а также в нужных местах расширяют русло реки Нальчик, вручную раскалывая льдины… В “Водоканале” добавили, что ситуация восстановится, когда потеплеет.   https://t.me/vestikbr
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