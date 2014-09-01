«ОБИТЕЛЬ». ГЛАВНАЯ ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. С 10 мая в 21:20 НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «РОССИЯ»

С 10 мая в 21:20 в эфире телеканала «Россия» (с 30 апреля – на платформе СМОТРИМ) начинается показ исторической драмы «Обитель» по мотивам одноименного романа-бестселлера Захара Прилепина. Режиссер проекта – Александр Велединский. Пронзительная и шокирующая история любви на фоне великих испытаний разворачивается в Соловецком лагере особого назначения после окончания Гражданской войны. В роли Федора Эйхманиса – Сергей Безруков, Артем Горяинов – Евгений Ткачук, чекистка Галина – Александра Ребенок, а также Юрий Кузнецов, Владимир Стеклов, Виктор Добронравов, Виктор Раков и другие.

СЮЖЕТ

Соловки, 1920-е годы. 27-летний недоучившийся московский студент Артем Горяинов попадает в лагерь, в котором чекист Федор Эйхманис ставит масштабный эксперимент по «перековке человека». Одержимый идеей создания нового общества начальник лагеря Эйхманис строит новую цивилизацию на месте православного монастыря, считая, что Серебряный век продолжает жить именно здесь, в Соловках. С первых же дней в лагере Артема ждут жестокие испытания: голод, каторжная работа, опасное противостояние с бандой «блатных», угроза расстрела или физической расправы. Сталкиваясь с самыми разными людьми – уголовниками и «политическими», честными и продажными, великодушными и злопамятными, – Артем пытается не только выжить в смертельно опасном приключении, но и найти свою правду в жизни. Испытанием становится для него и неожиданная любовь с чекисткой Галиной, у которой роман с Эйхманисом. Опасная связь может грозить героям расстрелом.

ЗАМЫСЕЛ

Идея фильма о Соловках принадлежит режиссеру Александру Велединскому («Живой», «Ладога», «Географ глобус пропил»). Его отец в 40-х годах учился в Соловецкой школе юнг, и знаменитому режиссеру давно хотелось рассказать об истории этого уникального места. Обратившись к писателю Захару Прилепину, Велединский попросил его написать небольшой рассказ – основу для будущего киносценария. Вдвоем они побывали на Соловках, где услышали легенду о любви актрисы местного театра и надзирателя, которых приговорили к расстрелу за подготовку к побегу. Тема настолько захватила Прилепина, что, углубившись в документы, свидетельства и воспоминания, он в течение трех лет работал над книгой и в итоге написал большой роман, который вскоре получил признание читателей и критики.

На съемочной площадке фильма режиссер Александр Велединский в интервью программе «Вести» рассказал: «Обитель» – не рассказ о лагерной жизни. Нам интересны отношения человека и общества в исторической перспективе. О лагерях 30-х было написано и снято немало, нас же привлекли 20-е. Это самый интересный период XX столетия: смерть Серебряного века, рождение нового государства. «Обитель» – это ковчег, на котором уплывают в неизвестность русские люди, разделенные Гражданской войной. Наша история – о невозможности любви в клетке».

ЭТО – ГЛАВНЫЙ РОМАН ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА. ЭТО – «ОБИТЕЛЬ»

Роман Захара Прилепина, который лег в основу фильма, вышел в 2014 году и почти сразу стал бестселлером. Книга стала настоящей сенсацией и вызвала широкий общественный резонанс. «Обитель» удостоена престижных литературных премий: «Большая книга», «Книга года» и «Книжная премия Рунета», а также премии Правительства РФ в области культуры. К премьере многосерийного фильма в «Редакции Елены Шубиной» в серии «Кинобестселлеры» вышло новое издание романа с обложкой в стилистике постера.

ФИЛЬМ

Телеканал «Россия» продолжает экранизировать знаковые произведения русской классики и современной литературы и новым кинопрочтением стала «Обитель». Картина впервые открывает тему Соловков в большом художественном кинематографе. В фильме не ищут ответа на вопросы «кто виноват» и «что делать». Драматургия «Обители» выстроена по законам захватывающего «зрительского» кино. И, в то же время, это глубокое размышление о том, что важно в любую эпоху: о вере и любви, добре и зле, цене и смысле человеческой жизни. На примере одной судьбы открывается безграничный мир, в котором, вопреки страху, боли и опасности каждый человек совершает свой главный выбор.

Все происходящее в Соловках зритель видит глазами молодого заключенного Артема Горяинова. Ему предстоит пройти все круги соловецкого ада и на собственной судьбе испытать, на что способен человек, который хочет выжить любой ценой. В этой опасной игре он может надеяться только на себя. Соловецкий лагерь становится для него полигоном испытаний, в котором, как в зеркале, отразилась история страны.

Писатель Захар Прилепин: «На начальном этапе мы вместе с Александром Велединским сели, разложили карточки артистов, тыкали пальцем. Мы понимали, что это будет большой проект и многие захотят сниматься. Я предложил Евгения Ткачука на главную роль, а Велединский настоял на том, чтобы взять Безрукова на роль чекиста. Я обожаю Безрукова, но у меня были сомнения. Я спрашивал Александра: «Ты уверен, ты хорошо подумал»? Он ответил: «Да», и в итоге он угадал. Недавно мы встречались с Сергеем Безруковым, и он рассказал мне, что придумал одну сцену и привнёс в мою историю что-то от себя, разыграл, показал в лицах, и мне так понравилось, что я, наверное, добавлю этот момент в книгу. Так что мы с Безруковым теперь соавторы!».

ЛАГЕРЬ

Соловецкий лагерь особого назначения (С.Л.О.Н) – место, где судьбы жертв и палачей переплелись в один клубок, где отбывают срок белые и красные, эсеры и поэты, священники и уголовники, бандиты и беспризорники, а стерегут их охранники, набранные из заключенных – из проштрафившихся милиционеров и чекистов. Максим Горький постарался возвысить этот лагерь, а Александр Солженицын заклеймил его: по его мнению, из Соловков вырос весь ГУЛАГ. Захар Прилепин представляет современный взгляд на историю Соловецкого лагеря. Он фокусирует внимание на конкретных судьбах заключенных, высвечивая трагедию через главного героя – Артема Горяинова.

«Здесь всегда была живодерня», – заявляет чекист Эйхманис. Он хочет перечеркнуть прошлое и ставит революционный эксперимент на заключенных: труд и культура должны создать граждан новой цивилизации. Организовано собственное производство, проводятся научные исследования, в лагере есть три оркестра, газета, кино, библиотека и спортивные секции. Силами заключенных в театре готовится премьера «Дней Турбиных» Булгакова. Последний отблеск Серебряного века – на территории лагеря цветут розы редких сортов, а из белого гравия выложена фигура слона – символа названия лагеря. Но перед зрителем открывается темная сторона эксперимента: жестокий произвол, расстрелы, пытки, чудовищный штрафной изолятор на Секирной горе. «Цирк в аду», – так называет обстановку здесь один из заключенных.

ПЕРСОНАЖИ

Федор Эйхманис (Сергей Безруков) – начальник Соловецкого лагеря, убежденный чекист. Один из главных «демонов революции» и организаторов ГУЛАГ. Хладнокровно подписывает расстрельные списки. Образован, любит музыку, ценит женское общество. Увлечен лагерным экспериментом по «перековке» заключенных, как любимой игрушкой. Не сомневается в своем праве решать судьбы тысяч людей.

Сергей Безруков: «Насколько сам Эйхманис верит, что создает цивилизацию? Это очень важно – насколько он убежден в своей правоте. Но мне хотелось бы знать, что он думал и чувствовал потом, в последние минуты своей жизни. Как сказал Гете: «Нет на земле поступка без отмщенья». Революция пожирает своих детей. Закон, который работает всегда и во всем».

Осужденный Артем Горяинов (Евгений Ткачук) доставлен на Соловки за «бытовое преступление». Недоучившийся студент, читатель книг. Ему нет дела до большевиков: «случились – пусть будут». Не верит никому, но хочет сам понять, где правда. Молодой, сильный, дерзкий, он вступает в игру со смертью, несмотря на то, что шансов выиграть нет.

Евгений Ткачук: «У Артема большая жажда жизни, он хочет жить и остаться живым, при всем том, что это практически невозможно. Стремление жить делает большие вещи. Оно может спасти и на войне, и в лагере, а без него даже в безвредной ситуации человек может превратиться в живой труп».

Галина Кучеренко (Александра Ребенок) – чекистка, следователь в Соловецком лагере особого назначения. Жесткая, умная, убежденная, работала в бронепоезде Троцкого. На Соловки приехала, чтобы быть рядом с Эйхманисом, в которого влюблена.

Александра Ребенок: «Галина – человек, способный на очень сильное чувство, несмотря на то, что это время новых прав и отношений, когда идеи брака вышли из моды, время равенства полов, свободной любви. Она ходит в кожанке, фуражке, носит наган, защищена как амазонка в доспехах. Но вся эта защита – чтобы никто не догадался, что она просто женщина, которой нужна нежность, любовь, семья. Она из кожи вон лезет, чтобы удержать Эйхманиса, и раз ему нравится – будет сильной, вооруженной, безжалостной».

Серж Мезерницкий (Виктор Добронравов) – белогвардеец и контрреволюционер. В Соловецком лагере стал трубачом духового оркестра. Убежденный противник революции, он не говорит лишнего, остроумно шутит, играет на театральной сцене и в жизни. Только в кругу близких мечтает, как падет ненавистный режим.

Виктор Добронравов: «Белогвардейский офицер, слуга народа своего, которого больше нет. Образованный, умный, талантливый – и куда теперь все это девать? Что с этим теперь делать? В моем персонаже много печального юмора. Человек, который воевал, командовал, убивал, теперь как тигр без зубов и без когтей. Но – тигр. Никто там на свет в конце тоннеля не рассчитывает. Они же белогвардейцы, им обратного пути нет. Они не буханку украли, они за другое сидят. Для них жизнь уже закончилась».

Поэт Афанасьев (Яков Шамшин) – аферист и жулик, заявляет, что для него нет разницы между лагерем и монастырем. Он вообще смотрит на жизнь как на повод для новых стихов, но только до тех пор, пока этой жизни ничего не угрожает. Ради спасения своей шкуры легко может подставить товарища. Находит общий язык с местными блатными, мечтает о побеге и не может удержаться от издевательской шутки над властью, даже если за это придется дорого заплатить.

Яков Шамшин: «Мой герой подловатый, но не злой парень. Полууголовный-полубогемный поэт, примазавшийся к кругу Есенина, он получил срок за организацию публичного дома, вдохновение он черпает с самого дна собственного падения».

Василий Петрович Вершилин (Виктор Раков) – бывший офицер, не позволяет себе опускаться до ругательств, обладает врожденным чувством собственного достоинства. Помог освоиться Артему в первые дни в лагере, относится к нему с отеческой заботой. Любит с горькой иронией рассуждать о новой жизни, но соблюдает осторожность. Держится особняком, пытается вызвать Артема на откровенность, но сам о себе рассказывает очень скупо.

Владычка Иоанн (Игорь Черневич) – православный священник отец Иоанн помог сохранить силу духа многим товарищам по заключению. Его величают «владычкой», и это хорошее слово подходит отцу Иоанну как нельзя лучше. С улыбкой и любовью он говорит о кротости, смирении и вере, и его слушают даже те, кто не может смириться с болью и унижением. Священник верит: пока хоть один из них способен оставаться выше беды, не поддаваться отчаянию, не погружаться во мрак, то и у остальных остается надежда на спасение.

Режиссер Александр Велединский: «Я вообще с большим сочувствием отношусь к героям фильма, не только к главному герою. У нас в картине нет положительных и отрицательных персонажей. Есть несколько человек с негативным полюсом, но ни одного просто хорошего или просто плохого. Не бывает чисто черного или чисто белого. Чисто черное – это дьявол, а белое – это Бог, а в человеке все это смешивается, потому имеет множество оттенков».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Безруков (Эйхманис): «Это часть нашей истории, ее надо снимать, изучать, экранизировать. Память имеет свойство забывать. Для того, чтобы не забывали, нужно показывать это время, вот так страшно и ярко. Когда смотришь в шоке и думаешь – насколько можно унизить человека, насколько можно превратить его в животное, – страшное время, чудовищное, действительно ад. Как много людей было сломлено, раздавлено, стерто в порошок. Но были и те, кого не смогли сломить».

Александра Ребенок (Галина): «Это история людей, которые стремятся к свету, поиск света в беспросветном пространстве. Сильная история, мощная. Вот это интересно: раскопать, заглянуть, узнать, что же тут происходило. Темы, которые поднимаются в «Обители», не имеют срока действия. Они не принадлежат какому-то конкретному времени, они – вечные: Бог, любовь, смерть, страсть, месть. Просто обстоятельства помещены в такой концентрат времени и места – в Соловки 20-х годов».

Евгений Ткачук (Артем Горяинов): «Мы должны понимать, что это было. И как-то в своей жизни стремиться, чтобы никогда это не вернулось: уничтожение личности, уничтожение мысли, которая не может не рождаться в человеческой голове. Тяжело сказать, больше 200 лагерей по всей стране – это количество какое-то невыносимое. Даже осознать это невозможно, просто нереально. Надо знать, как к этому приходят, ведь когда все это началось, двинулось стремление к такому построению жизни, первым шагом стал отказ от Бога. И весь фильм мы искали выход – это разговор Артема с Богом, в которого он не верит, но без которого он не может. Это была бы невозможная история, если не давать надежды».

Виктор Добронравов (Мезерницкий): «Обитель» – про людей, про свет в конце туннеля. Если его нет, туннель надо пробить. Главный герой Артем – молодой человек, талантливый, фартовый, везучий. Его все время швыряет то туда, то сюда, и он все время думает – какой же выбор. Мне до финала истории было интересно: ну неужели ты сломался, неужели и тебя туда же, и тебя подмяли? А вот – нет, он какой-то другой. Мне кажется, это герой того времени, и молодым людям, которым по 20-25 лет, нужно задумываться, а как бы поступил я, что со мной было бы, если я вот так, не дай Бог, оказался в такой ситуации? Вот эти вопросы – это то, что позволит в будущем назвать «Обитель» классикой».

СЪЕМКИ

Снимали «Обитель» в Москве, Выборге, Ярославле, Архангельской, Ленинградской, Ярославской и Вологодской областях, а выбор натуры занял целый год. От масштабных съемок на Соловецком архипелаге отказались, чтобы не нарушать строгий распорядок действующего монастыря. Роль Соловецкого монастыря досталась Кирилло-Белозерскому. Белоснежные стены вологодского монастыря ради сходства были задекорированы под камень, а среди монастырских построек появились лагерный магазин, почта, госпиталь и театр.

Достоверность – ключевое слово для описания съемочного процесса: мельчайшим деталям уделялось большое внимание. Забытые марки сигарет, обложки книг Серебряного века, пистолеты, кожанки чекистов, плакаты, портрет Троцкого в комнате Галины – весь материальный мир 20-х годов воссоздан с особой, осязаемой убедительностью.

Оператор Никита Рождественский: «Это не самый простой проект в моей жизни, но «Обитель» вдохновляет и обязывает. В этом фильме есть три составляющие профессиональной работы: крепкий сценарий, отличный режиссер и хорошие актеры. В фильме нет ни одного «сериального» кадра: Велединский точно знал, чего хотел, и требовал выдерживать классический стиль, чтобы картина хорошо смотрелась и спустя десять-двадцать лет».

Премьера! «ОБИТЕЛЬ». С 10 мая в 21:20 на телеканале «Россия».

http://smotrim.ru/obitel