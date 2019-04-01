Обеспеченность лекарствами и продуктами лечебного питания людей с орфанными заболеваниями обсуждали сегодня республиканские депутаты. — 2019.04.09

В парламенте состоялся тематический круглый стол. В нем участвовали руководители медучреждений региона, представители профильного министерства. По официальным данным, сегодня в Кабардино-Балкарии около ста человек страдают особо редкими болезнями. Половина из них – дети. Каждому пациенту требуется дорогостоящее лечение, расходы на которое могут достигать нескольких десятков миллионов рублей в год. И хотя часть вложений компенсирует федеральная казна, крупные затраты ложатся на республиканский бюджет.

Среди мер, которые помогут улучшить ситуацию, парламентарии назвали включение большинства орфанных болезней в федеральный регистр. Кроме того, при формировании бюджета следует предусматривать своевременное финансирование закупок необходимых медпрепаратов.