Обеспечение доступности мест для голосования инвалидов сегодня обсуждали в Доме правительства. — 2019.03.27

В Избиркоме республики прошло совещание, где главной темой разговора стали вопросы реализации избирательных прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечено, что сегодня в регионе более восьмидесяти процентов мест для голосования оборудованы пандусами. Однако 5 процентов участков еще находятся на вторых этажах помещений и сейчас ведется работа по решению этой проблемы. Участники совещания – представители общественных организаций – рассказали, что в этом году к процедуре будет привлечено большое количество волонтеров, которые будут оказывать помощь не только инвалидам, но и пожилым людям.

Напомню, что выборы в Парламент республики пройдут в сентябре этого года. Жители Кабардино-Балкарии будут выбирать депутатов высшего законодательного органа шестого созыва.