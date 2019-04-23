Объем работ в строительстве в Кабардино-Балкарии в январе-марте 2019-го увеличился почти на 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 877 млн рублей, сообщается на сайте Северо-Кавказстата. — 2019.04.23

За последние три месяца предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики построено 276 новых квартир. 120 из них сданы в сельской местности. В целом, объем ввода в эксплуатацию жилья в Северо-Кавказском федеральном округе за тот же период вырос и составил свыше 540 тыс. кв. метров, сообщает территориальный орган госстатистики.