Об особенностях весеннего призыва в армию рассказали в республиканском военкомате

В ряды Вооруженных сил России попадут около тысячи новобранцев из Кабардино-Балкарии. Из них примерно полторы сотни тех, кто получает специальность водителя в автошколах ДОСААФ. Чтобы организованно провести кампанию, задействовали специалистов 13 территориальных военкоматов. Призывников будут отправлять на службу централизованно – из республиканского комиссариата.
Как и раньше, армейские будни по призыву продлятся 12 месяцев. Новобранцев распределят в Воздушно-десантные и Сухопутные войска, на флот и в Росгвардию. Возможна также служба в научных и спортивных ротах.
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