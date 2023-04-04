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Об особенностях весеннего призыва в армию рассказали в республиканском военкомате

Об особенностях весеннего призыва в армию рассказали в республиканском военкомате

04.04.2023 | 16:12
В ряды Вооруженных сил России попадут около тысячи новобранцев из Кабардино-Балкарии. Из них примерно полторы сотни тех, кто получает специальность водителя в автошколах ДОСААФ. Чтобы организованно провести кампанию, задействовали специалистов 13 территориальных военкоматов. Призывников будут отправлять на службу централизованно – из республиканского комиссариата. Как и раньше, армейские будни по призыву продлятся 12 месяцев. Новобранцев распределят в Воздушно-десантные и Сухопутные войска, на флот и в Росгвардию. Возможна также служба в научных и спортивных ротах.   https://t.me/vestikbr
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