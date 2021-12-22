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Об итогах уходящего года в системе образования Кабардино-Балкарии говорили сегодня на коллегии в Нальчике

Об итогах уходящего года в системе образования Кабардино-Балкарии говорили сегодня на коллегии в Нальчике

22.12.2021 | 16:51
Совещание провели в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи. Отмечено, что сейчас в регионе строят сразу три новые школы – в Нарткале, Кубе и Прохладном. А в 2021-м ввели в эксплуатацию два общеобразовательных учреждения – в Солдатской и Чегеме – на 750 мест. Следующий год будет еще плодотворнее, обещали на встрече. Помимо строительства новых учебных заведений, в 50 школах запланировали ремонт. Таких масштабов обновления система образования республики не знала многие десятилетия, отметил министр Анзор Езаов. По словам руководителя ведомства, в 22-м году особое внимание обратят не только на создание комфортных условий для получения образования, но и на улучшение его качества.
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