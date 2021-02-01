О новых правилах исчисления стажа медработников, которые боролись с ковидом в период с 1 января по 30 сентября 2020 года





Это касается и врачей «скорой помощи», в том числе тех, кто доставлял в лечебные учреждения пациентов с подозрением на коронавирус. Также в эту категорию входят специалисты, занимающиеся отбором биоматериала для лабораторных анализов. Напомню, что согласно постановлению российского кабмина, одна рабочая смена сотрудников госпиталей засчитывается за две. Чтобы включить сотрудника в систему, работодатель должен вписать в его лицевой счет кодовое слово «Вирус».

В Пенсионном фонде отмечают, что такой порядок исчисления не суммируется с уже имеющимися льготами работников хирургических отделений и сельских врачей. В итоге будет выбран оптимальный вариант, наиболее выгодный для будущих пенсионеров.