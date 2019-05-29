О ходе реализации пенсионного законодательства в республике, говорили сегодня на расширенном заседании комитета Парламента по социальной политике, труду и здравоохранению. — 2019.05.29

Федеральным законом был принят целый ряд поправок, касающихся вопросов назначения и выплаты пенсий. Закон установил выход на заслуженный отдых для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60. Однако есть и те, кто сможет выйти раньше.

Представители регионального отделения ведомства ответили на вопросы участников заседания. Касались они, в частности, страховых выплат, социальной помощи, индексации, переобучения и переквалификации предпенсионеров. Парламентарии рекомендовали продолжать активную информационно-разъяснительную работу с населением.