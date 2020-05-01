О боевом прошлом ветерана войны и труда Хасанби Ламердонова

Ветеран войны и труда Хасанби Ламердонов живет в селе Арик Терского района Кабардино-Балкарии. В 1941 г. ему было всего 15 лет. Сначала он помогал стране ковать Победу, работая в тылу, ближе к концу войны — в рядах Красной Армии.

«Когда нас мобилизовали, кроме нас мальчишек, еще двое стариков с нами было. Жили в палатках, 580 стрелковый полк. Этот полк находился в Белоглинке, гужевой транспорт у нас был. Загружали и спим. А ночью через Тамбовское, наверху, на Курпских высотах, ночью впереди красноармейцы – на первой подводе, и на последней подводе мы боеприпасы возили», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Хасанби Ламердонов.

После войны Хасанби Ламердонов восстанавливал вместе с односельчанами разрушенные дома и школу, занимался патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Праздника Победы ветеран каждый год ждет с большим трепетом и считает, что дороже этой даты нет и не должно быть. О том, что в этом году 9 мая пришлось «под замком сидеть», сожалеет, но понимает, что так сложились обстоятельства.

«Это временное явление. Наш народ всегда побеждал и на этот раз тоже победит», — уверен ветеран.

9 мая Хасанби Ламердонова поздравили представители администрации Терского района, силовых структур и «Единой России». Встреча провели на социальной дистанции, однако от этого она не стала менее душевной и теплой.