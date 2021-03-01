Новый сквер строят в Кишпеке





Благоустраивают центральную часть села по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Вначале специалисты разровняли территорию площадью 800 квадратных метров. Сейчас укладывают тротуарную плитку и устанавливают бордюры. Поблизости находится основная инфраструктура населенного пункта. Местные жители говорят, что для села этот сквер – долгожданный.

Сквер по всему периметру будет огорожен, установят скамейки, урны и фонари. Здесь же создадут игровую и спортивную площадки, оборудуют парковочные места. Открыть новое место отдыха для почти пяти тысяч жителей Кишпека планируют в июле.