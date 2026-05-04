Новый сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ» заработал на портале «Госуслуги». С его помощью выпускники могут отработать типовые задания, изучить рекомендации по ключевым темам и посмотреть видеоконсультации от разработчиков с ответами на вопросы. Сервис предоставляет два режима работы: ознакомительный и тренировку в формате ЕГЭ. Результаты, полученные в режиме тренировки, сохраняются и отображаются в личном кабинете на «Госуслугах». Позволяют выпускникам отслеживать прогресс подготовки. Задания разрабатывают эксперты Федерального института педагогических измерений. Это гарантирует использование актуальных и проверенных материалов. Услуга доступна бесплатно для всех пользователей портала.