Новый региональный оператор «Экотехпром» начал наводить порядок в КБР

Новый региональный оператор «Экотехпром» начал наводить порядок в Кабардино-Балкарии. Компания пришла на смену «Экологистике» 15-го мая и будет работать в этом статусе ближайший год. Предыдущий регоператор отвечал за чистоту в республике с 1 января 2019-го. Однако жители жаловались на нерегулярный вывоз мусора, переполненные баки и антисанитарию на контейнерных площадках. Обращения поступали практически из всех районов и городов. Новый оператор заявляет: ситуацию необходимо менять кардинально. На предприятии подчеркивают: сейчас мусор активно убирают по всей республике. Сейчас корректируют графики вывоза отходов. Особое внимание – логистике и заключению договоров с населением. Жителям республики в ближайшее время сообщат о новых реквизитах для оплаты услуги.