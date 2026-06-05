Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Новый региональный оператор «Экотехпром» начал наводить порядок в КБР

Новый региональный оператор «Экотехпром» начал наводить порядок в КБР

05.06.2026 | 14:33
Новый региональный оператор «Экотехпром» начал наводить порядок в Кабардино-Балкарии. Компания пришла на смену «Экологистике» 15-го мая и будет работать в этом статусе ближайший год. Предыдущий регоператор отвечал за чистоту в республике с 1 января 2019-го. Однако жители жаловались на нерегулярный вывоз мусора, переполненные баки и антисанитарию на контейнерных площадках. Обращения поступали практически из всех районов и городов. Новый оператор заявляет: ситуацию необходимо менять кардинально. На предприятии подчеркивают: сейчас мусор активно убирают по всей республике. Сейчас корректируют графики вывоза отходов. Особое внимание – логистике и заключению договоров с населением. Жителям республики в ближайшее время сообщат о новых реквизитах для оплаты услуги.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных