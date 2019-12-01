Новый православный храм открылся в Прохладненском районе.





Расположен он в селении Прималкинское. Отстроили за короткое время. Церковь будет носить имя священномученика митрополита Серафима (ЧичАгова), расстрелянного в 1937-м на полигоне недалеко от Москвы. Сегодня архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт освятил здание и провел божественную литургию. Отныне 11-ое декабря считается престольным праздником храма святого Серафима. В следующем году здесь же планируют установить закладной камень большого храмового комплекса. Строить собираются своими силами и на народные пожертвования. А уже сегодня о новом храме возвестили колокола.