Новый парк в Баксане планируют открыть к концу года

В Баксане продолжают благоустраивать новый парк. 85 миллионов рублей на его закладку административный центр Баксанского района Кабардино-Балкарии получил за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах.

Площадь нового парка – 26 гектаров. Здесь будет открытый водоем для купания, декоративное озеро в виде сердца, фонтаны, площадь для проведения торжеств, закрытые павильоны для игр, аттракционы. Планируют сделать четыре въезда, четыре автостоянки, а главный вход будет украшать монумент, прославляющий кабардинскую лошадь. На сегодня инфраструктура объекта готова на треть.

«Получили средства до Нового года, и работы начались практически зимой, особо снега не было, мы работали, и поэтому хотим завершить досрочно. Помимо всего по федеральной программе на территории, где мы стоим, хотим начать строительство, — конкурсные процедуры уже завершены, — физкультурно-оздоровительный комплекс стоимостью около 46 млн. рублей», — уточнил глава администрации г.о. Баксан Хачим Мамхегов.

Главный архитектор Кабардино-Балкарии Астемир Унажоков высоко оценил неординарные архитектурные решения проекта и ход строительства нового парка.

«Хотелось бы отметить, что данным проектом активно используется пойменная часть реки Баксан. Это общепринятый мировой тренд, импонирует то, что наши проектировщики следят за тенденциями и развивают именно пойменную часть», — отметил Унажоков.

Открыть Парк мира, культуры и отдыха в Баксане планируют в конце этого года. Кроме того, в городе планируют построить пешеходный мост через реку Баксан и создать так называемый «воздушный» переход через федеральную трассу «Прохладный – Баксан – Эльбрус». В общей сложности три года здесь намерены освоить больше 300 миллионов рублей. Это федеральные и муниципальные средства, а также вложения на основе государственно-частного партнерства.