Новый малый бизнес освободили от налогов

Совет Федерации одобрил ряд изменений в налоговые законы в помощь малому бизнесу и индивидуальным предпринимателям в период пандемии. В частности, в нынешнем году появилась возможность освободить от налогов вновь созданные организации, сообщает ТАСС.

Речь о компаниях, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Пока что по этой причине налоги и сборы не взимаются с компаний и фирм, вошедших в единый реестр субъектов малого и среднего бизнеса на основании налоговой отчетности за 2018 год. Теперь в этот перечень включаются и организации, созданные в период с 1 декабря 2018-го по 29 февраля 2020-го. Кроме того, в Налоговом кодексе уточнены тарифы на 22-23 годы на обязательные пенсионное и медицинское страхование для индивидуальных предпринимателей. Это в том числе касается адвокатов, медиаторов, нотариусов, арбитражных управляющих и иных лиц, занимающихся частной практикой. Для тех, кто трудится в наиболее пострадавших отраслях экономики, сумма страховых взносов за 2020 год уменьшается на величину одного минимального размера оплаты труда – 12 тысяч 130 рублей. На 21-ый год эти суммы остаются на прежнем уровне.