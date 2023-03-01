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Новый кружок – игры на доули открыли в Доме культуры Заюково

Новый кружок – игры на доули открыли в Доме культуры Заюково

01.03.2023 | 17:23
В Доме культуры Заюково открыли новый кружок – игры на доули – так называется национальный барабан. В здании завершился капитальный ремонт, и юных селян вновь стали обучать здесь хореографии, вокалу и рисованию. Однако возникла новая потребность: дети захотели играть на барабанах. Для работы пригласили преподавателя из Нальчика Беслана Гаунова: несколько лет он работал в столице республики в ансамбле доулистов. В кружке сейчас занимаются пять ребят. Уровень их подготовки разный: в основном это начинающие музыканты, но есть и те, кто уже участвует в концертных программах.   https://t.me/vestikbr
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