Новый кружок – игры на доули открыли в Доме культуры Заюково

В Доме культуры Заюково открыли новый кружок – игры на доули – так называется национальный барабан.
В здании завершился капитальный ремонт, и юных селян вновь стали обучать здесь хореографии, вокалу и рисованию. Однако возникла новая потребность: дети захотели играть на барабанах. Для работы пригласили преподавателя из Нальчика Беслана Гаунова: несколько лет он работал в столице республики в ансамбле доулистов.
В кружке сейчас занимаются пять ребят. Уровень их подготовки разный: в основном это начинающие музыканты, но есть и те, кто уже участвует в концертных программах.
https://t.me/vestikbr