Новый ясельный блок в Нальчике готов к эксплуатации





Пристройку к 31 детсаду создали в рамках национального проекта «Демография». Ее площадь превышает 700 квадратных метров. На территории установили генератор, на случай, если аварийно отключАт электричество. Сам ясельный блок рассчитан на 60 человек и состоит из трех групп. Есть современные игровые комнаты и спортивный зал. Созданы комфортные условия для персонала и малышей.

Список детей, которые станут посещать новые ясли, уже составлен. Сейчас идут завершающие подготовительные работы.