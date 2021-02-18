Новый ясельный блок в Нальчике готов к эксплуатации


Пристройку к 31 детсаду создали в рамках национального проекта «Демография». Ее площадь превышает 700 квадратных метров. На территории установили генератор, на случай, если аварийно отключАт электричество. Сам ясельный блок рассчитан на 60 человек и состоит из трех групп. Есть современные игровые комнаты и спортивный зал. Созданы комфортные условия для персонала и малышей.
Список детей, которые станут посещать новые ясли, уже составлен. Сейчас идут завершающие подготовительные работы.

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