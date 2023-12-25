Новый фрегат «Адмирал Головко» пополнит Северный флот

25.12.2023 | 22:44
Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» подняли военно-морской флаг на фрегате «Адмирал Головко». В церемонии участвовал президент России Владимир Путин. Новостью в своем телеграм-канале поделился Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. С этого момента новый корабль поступает в состав Военно-морского флота, по заказу которого был разработан и построен. Это первый серийный фрегат с энергетической установкой отечественного производства. Такие корабли являются основой ударных группировок флота в дальней морской и океанской зоне... Глава региона напомнил, что адмирал Арсений Головко, чьим именем назван фрегат, - выходец из Кабардино-Балкарии, уроженец Прохладного. Легендарный флотоводец в период Великой Отечественной командовал Северным флотом. Моряки-североморцы чтут память о нем, бывают в Кабардино-Балкарии, посещают памятные места, связанные с его именем. «Сегодня Адмирал Головко снова в строю и снова на защите северных рубежей нашей Родины», - констатировал Казбек Коков и пожелал личному составу и всем морякам-североморцам удачи и семь футов под килем!   https://t.me/vestikbr
