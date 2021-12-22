Новый детский сад – в Новой Балкарии

В селе строят дошкольное учреждение по национальному проекту «Демография». Из бюджетов России и Кабардино-Балкарии на это направили больше 22 миллионов рублей. Уже проложены все коммуникации, строители проводят наружную и внутреннюю отделку. Дальше здесь займутся покупкой мебели и инвентаря. А сейчас ограждают металлическим забором прилегающую территорию. Поблизости собираются создать стоянку для машин родителей. В здании по стандарту предусмотрены спальни, актовый и спортивный залы, кабинеты для сотрудников. Отмечу, что действующий сад расположен в местной школе. Для малышей приспособили часть кабинетов. К настоящему моменту строительство детского сада в Новой Балкарии практически завершено.