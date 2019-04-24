Новый бассейн для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовали в республиканском Доме ребенка. — 2019.04.24

Обустроили его за счет спонсорских средств. Не_равнодушные жители республики не просто выделили необходимую денежную сумму. Помогли и с установкой дорого_стоящей конструкции, отдельно оплатили работу специалистов. Новый объект, по словам медиков, поможет расширить диапазон методов лечения детей с различными диагнозами. Водные процедуры и упражнения в сочетании с комплексом лечебной физкультуры и массажа существенно увеличат терапевтический эффект.

Трехлетняя Элина, к слову, уже ощутила эффект от комплексного лечения. Врачи восстанавливают девочке подвижность рук. В специализированном учреждении не один десяток детей, нуждающихся в реабилитации.