Новый бассейн для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата оборудовали в республиканском Доме ребенка. — 2019.04.24

Обустроили его за счет спонсорских средств. Не_равнодушные жители республики не просто выделили необходимую денежную сумму. Помогли и с установкой дорого_стоящей конструкции, отдельно оплатили работу специалистов. Новый объект, по словам медиков, поможет расширить диапазон методов лечения детей с различными диагнозами. Водные процедуры и упражнения в сочетании с комплексом лечебной физкультуры и массажа существенно увеличат терапевтический эффект.
Трехлетняя Элина, к слову, уже ощутила эффект от комплексного лечения. Врачи восстанавливают девочке подвижность рук. В специализированном учреждении не один десяток детей, нуждающихся в реабилитации.

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Радио КБР 18.00 kab — 2019.04.24

— Налшык къалэ и администрацэм и унафэщ1 Ахъуэхъу Таймураз артквартал «Зарядье» паркыр зыухуа гупым и унафэщ1 Кудрявцев Петр 1ущ1ащ.

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Радио

Радио КБР 18.00 bal — 2019.04.24

— Казбек Коков ишчи жумуш бла Бахсан районда болгъанды.

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Radio
Радио

Радио КБР 15.00 kab — 2019.04.24

— Налшык къалэ и администрацэм и унафэщ1 Ахъуэхъу Таймураз артквартал «Зарядье»

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