Новый асфальт, ограждения, бордюры и освещение…Сегодня общественники и волонтеры проинспектировали дорогу в селении Кенже — 2019.09.17





В рейде участвовали и представители мэрии Нальчика. Улицу Жданова отремонтировали в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Протяженность участка один км. Как отметили инспекторы, замечаний по качеству проведённых работ нет. По программе, рассчитанной на шесть лет, в городском округе Нальчик будут благоустроены и другие объекты. Так, в текущем году планируется отремонтировать 17 автомобильных дорог. Отмечу, что работы на всех этих участках уже начаты.