Новых случаев заражения за сутки – 16, выздоровевших – 18





Еще один летальный исход от последствий коронавируса. За минувшие сутки скончался житель села Опытного 52-го года рождения. Таким образом, всего по этой причине ушли из жизни 76 человек, сообщил региональный оперштаб.

Новых случаев заражения за сутки – 16, выздоровевших – 18. В госпитале получают медицинскую помощь 245 пациентов, 18 из них – в реанимации. За все время заболели больше шести тысяч трехсот человек, выздоровели около шести тысяч. Врачи говорят о снижении числа пациентов с тяжелым течением заболевания, которые нуждаются в госпитализации. Но вместе с тем напоминают, что коронавирусная инфекция продолжает циркулировать. Четыре пятых заразившихся сейчас переносят ее в легкой и бессимптомной форме. А потому необходимо соблюдать меры профилактики: в людных местах надевать защитные маски и «держать дистанцию», часто мыть и дезинфицировать руки, избегать рукопожатий и объятий при встрече. Если повысилась температура, следует вызвать врача на дом.