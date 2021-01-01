Новых случаев заражения коронавирусом в республике — 89, выздоровел 81 человек





За весь период пандемии количество заболевших в Кабардино-Балкарии – больше 18-ти с половиной тысяч. Окончательно справились с недугом почти 17300. От последствий ковида скончались еще двое: женщина 53-го года рождения из Майского и нальчанин 46-го года. Общее число умерших на сегодня – 322. В госпиталях особо опасных инфекций сейчас лечатся 945 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 80 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше 1300 тестов на выявление коронавируса.