Новых случаев заражения — 96, выздоровевших – 130





Региональный оперштаб сообщил данные по коронавирусу за минувшие сутки. За весь период количество заболевших в республике – больше 17700. Окончательно справились с недугом почти 16 с половиной тысяч жителей. От последствий ковида скончались еще трое: мужчина и женщина 38-го и 45-го годов рождения – оба из Нальчика, а также житель Баксана 52-х лет. Таким образом, общее число умерших на сегодня – 302. В Кабардино-Балкарии работают девять госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся почти тысяча четыреста пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 97 человек – в реанимациях. Добавлю, что за сутки в республике провели больше тысячи шестисот тестов. А за все время – уже свыше 396 тысяч.