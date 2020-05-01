Новые выплаты на детей: кто имеет право и как оформить

Накануне Президент Российской Федерации Владимир Путин в диалоге с членами правительства и руководителями регионов обозначил новые меры господдержки семей с детьми. Семьям, претендующим на маткапитал, государство уже назначило по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребёнка до трёх лет – на период с апреля по июнь. Теперь предложено расширить список получателей. В него попадают все российские семьи, в которых есть дети в возрасте до 3 лет.

Нуждающиеся семьи, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, смогут оформить выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Их начислят с начала этого года. Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка.

Семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, начиная с июня. Эта мера поддержки затронет примерно 27 млн. детей.

Президент предложил также в два раза повысить размер пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан – с 3375 до 6751 рублей. Те родители, кто временно потерял работу, получат по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего сына или дочь. Эти деньги будут выплачивать с апреля по июнь.

Получатели выплат в 5 и 10 тысяч рублей вправе обратиться за деньгами с 12-го мая до 1 октября этого года. Заявления можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или в Пенсионном фонде.