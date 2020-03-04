Новые стандарты школьной формы

В нынешнем году в стране собираются ввести национальный стандарт на школьную форму, который призван помочь избежать «эффекта скафандра». Акцент – на «дышащие» материалы, ведь в этой одежде ученики проводят до восьми часов в день. До сих пор стандарты на одежду для детей и подростков сводились большей частью к покрою и цветовой гамме. Каждая школа может устанавливать свои нормы. Национальный стандарт предполагает особые требования к прочности и стойкости материалов, воздухопроницаемости ткани и подкладки. Учтут и усадку ткани, а также образование катышков. Причем требования будут даже более строгими, чем выдвигаемые к обычной детской одежде. В Роскачестве отмечают, что среди основных нарушений, которые выявляют при анализе детской одежды: в составе заявлены натуральные волокна, а их на самом деле нет. Не допустить такого и призван новый стандарт. Он будет учитывать и обязательное наличие светоотражающих элементов. Главное, чтобы форма была не только стильной и удобной, но и безопасной.