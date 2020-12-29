Новые штрафы за нарушение правил благоустройства

Теперь за мойку машин в неположенном месте, порчу скамеек и газонов будут штрафовать.

В новом Кодексе об административных правонарушениях появится статья, по которой накажут за нарушение правил благоустройства населенных пунктов. Подробности сообщают федеральные СМИ.

Разработчики проекта предложили гибкую схему: в кодексе появится одна общая статья, а власти на местах уже конкретно пропишут, что можно, а что нельзя. Они смогут, например, запретить мойку машин в реке, парковку на газонах и тротуарах. А фиксировать подобные нарушения разрешат с помощью автоматических видеокамер. В каждом регионе своя специфика, отмечают разработчики, и единые нормы для всей страны подготовить сложно. И если, к примеру, местные власти детально укажут, как выбрасывать мусор, то нарушителей смогут призывать к ответу именно по этой статье КоАП.