Новые рейсы из Санкт-Петербурга до Нальчика

Два еженедельных регулярных рейса из столицы Кабардино-Балкарии в Санкт-Петербург запустят с 28 октября, продажа билетов откроется в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте аэропорта «Нальчик».

Полеты будет выполнять авиакомпания «Северный ветер» по средам и субботам на самолетах Embraer-190 вместимостью 110 мест. Вылет из Пулково — в 10.30, из Нальчика — в 14.30. При этом до 24 октября по этому же направлению продолжаются рейсы авиакомпании «Победа» — по понедельникам, средам и субботам. Аэропорт «Нальчик» возобновил ежедневный режим работы с 22 июня. С 1 апреля он функционировал в ограниченном формате в связи с пандемией коронавируса и снижением количества рейсов.