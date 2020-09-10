Новые правила заключения контракта «жизненного цикла»





Подрядчики, заключающие контракт с Минтрансом теперь будут работать по принципу так называемого жизненного цикла. Она позволяет существенно улучшить качество работ и обеспечить их последующий мониторинг.

«Благодаря заключению таких контрактов, подрядчик сможет на несколько лет вперед понимать те объёмы работ, которые предстоит выполнить. Это даст возможность своевременно закупать материалы, подобрать хорошую технику, и как результат сконцентрироваться на качестве ремонта»,- говорит начальник отдела министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР Залим Батыров.

Дорожники уже оценили плюсы таких долгосрочных документов. Говорят, это гарантирует подрядным организациям финансовую и экономическую устойчивость, а также круглогодичную занятость их сотрудников. В 2020-ом одной из первых компаний, заключивших подобный договор с Минтрансом, стал «Стройинвест».

Контракты на принципах жизненного цикла в республике начали заключать еще в 2019-м. Тогда в пилотном режиме было подписано 3 договора. Они так же касались замены металлического барьерного ограждения и последующего его содержания. В этом году новых госконтрактов вдвое больше – уже 6.