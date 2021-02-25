Новые правила техосмотра автомобилей начнут действовать с 1 марта

Уже через несколько дней в России вступят в силу новые правила техосмотра автомобилей. С 1 марта заработает единая автоматизированная система проверки транспорта.

Оформлять диагностические карты станут в электронном виде. Машину при этом обязательно сфотографируют – до и после осмотра. Нужно будет также указать геоданные и время, когда были сделаны снимки. Саму съемку проведут в специализированном пункте или на передвижной диагностической линии.«На каждую категорию транспортного средства даются свои сроки. По новым порядкам каждые 24 месяца делается от 4-х до 7 лет. Новые автомашины техосмотру не подлежат. У кого имеется уже действующие диагностические карты технического осмотра, прохождения вновь не требуется до завершения срока действия», — разъясняет Замир Маремшаов, инспектор по особым поручениям отдела надзора УГИБДД МВД по КБР.

Изменения коснулись и проверок автобусов на исправность: теперь они будут проходить техосмотр по предварительной записи и в присутствии автоинспектора. Правоохранители отмечают, что новые правила помогут им более тщательно контролировать плановую проверку машин. Жители республики могут подать заявку на осмотр на сайтах технических операторов и автоинспекции Кабардино-Балкарии.