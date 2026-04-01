Новые правила с 1 апреля: как изменятся пенсии, кредиты и рассрочка

Социальные пенсии и выплаты вырастут, банки станут выдавать кредиты только по официальным документам, подтверждающим доход, а магазинам и сервисам запретят завышать цены при продаже товаров в рассрочку… С сегодняшнего дня на территории страны в силу вступают новые законы.
Начнем с вопросов защиты граждан… С 1-го апреля вырастут социальные пенсии. Проиндексируют их на 6,8%. Норма затронет более четырех миллионов россиян.
Речь идет о повышении пенсии по старости тех, кто не работал или не набрал нужного стажа и коэффициентов. Эти выплаты также полагаются инвалидам и людям, потерявшим кормильца. В результате индексации размер социальной пенсии увеличится примерно на 600 рублей, для инвалидов с детства первой группы и детей-инвалидов – на одну тысячу 400 рублей.
Инвалиды первой группы станут получать больше на тысячу 200 рублей. Пенсионеров старше 80-ти также ждет повышенная пенсия – фиксированная выплата увеличится вдвое. Подавать заявления получателям не нужно – Социальный фонд перечислит их в повышенном размере автоматически.
Следующая норма связана с тарифами на ЖКХ. Отныне государство усиливает контроль за их формированием. Для этого расширяют полномочия Федеральной антимонопольной службы. Если компании будут регулярно игнорировать решения ФАС, ведомство самостоятельно сможет пересматривать тарифы. А за невыполнение предписаний должностных лиц ждет жесткая ответственность: дисквалификация на срок до трех лет.
С 1 апреля в силу вступают новые правила заселения в гостиницы. Теперь для этого отдыхающим не обязательно предъявлять бумажный паспорт. Достаточно открыть мобильное приложение Госуслуг и показать на экране смартфона сведения, содержащиеся в удостоверении личности гражданина. Таким же образом можно временно регистрироваться в гостинице, санатории, кемпинге, доме отдыха, пансионате, на турбазе или в ином подобном учреждении.
Еще одно нововведение касается регулирования сервисов рассрочки. Так, определены правила, по которым операторам запрещается взимать с покупателей дополнительную плату за предоставление услуги. Максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев. Если сумма выше 50 тысяч рублей, оператор обязан сообщить сведения о ней в бюро кредитных историй. Реестр сервисов будет вести Банк России.
С сегодняшнего дня в стране вводятся более ста новых национальных стандартов. ГОСТы касаются строительства, производства пищевых продуктов, социального обслуживания граждан. А с 26-го апреля вступит в силу закон, по которому заявление на оформление гражданства ребенка можно будет подавать в электронной форме.
