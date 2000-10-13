Новые правила оформления больничного





Сегодня вступает в силу новый порядок по оформлению листков нетрудоспособности. Изменения коснулись больничных: по беременности и родам, по уходу за членами семьи, сотрудникам-совместителям, пациентам на карантине, сообщает пресс-служба Фонда соцстраха по КБР.

По новым правилам при введении ограничительных мер больничный выдается заболевшему сотруднику на весь период изоляции или временного отстранения от работы. Теперь лист нетрудоспособности может быть оформлен дистанционно тем, кого врач консультирует с помощью телемедицинских технологий. Если детский сад ребенка закрылся на карантин из-за коронавируса, один из родителей может получить больничный по уходу за ним. В новом порядке нет ограничений по количеству дней по уходу за детьми от 7 до 15 лет. Однако оплата пособия будет производиться по-прежнему — до 15 дней включительно по одному страховому случаю и до 45 дней включительно по календарному году. Если же заболели сразу два ребенка, бюллетень, как и прежде, будет один на всех. Если работник числится в разных компаниях, ему выдадут единый электронный больничный, номер которого достаточно будет сообщить каждому работодателю.