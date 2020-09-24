Новые поверки бытовых счетчиков вступили в силу

С сегодняшнего дня начали действовать новые правила поверки счетчиков. Теперь факт поверки подтверждается только в электронном виде. Запись в электронном реестре Росстандарта является единственным подтверждением результатов поверки счетчиков, в том числе бытовых,сообщается на сайте ведомства. Бумажные свидетельства теперь теряют юридическую силу, они могут выдаваться по желанию заказчика, но будут носить только справочный характер. А вот документы, выданные до 24 сентября, действительны до окончания интервала между поверками. Если индивидуальный прибор учета, по данным поверки, работает корректно, запись в электронный реестр может быть внесена на месте. Убедиться в её наличии можно, указав в строке поиска инвентарный номер счетчика. На сайте Росстандарта легко узнать и дату следующей экспертизы. При этом до конца 2020 года действует мораторий на поверку бытовых счетчиков, введенный в начале пандемии коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании временно обязаны принимать показания приборов даже с истекшим сроком, с граждан пока не могут взыскиваться неустойки, штрафы и пени.