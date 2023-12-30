Новые отечественные автомобили получили семь жителей КБР

30.12.2023 | 10:29
В региональном отделении Социального фонда вручили ключи от новых автомобилей людям, которые получили травмы на производстве. Семь машин марки «Лада Гранта» передали жителям разных районов. Такая поддержка позволяет получателям вести более активный образ жизни и облегчает решение многих бытовых вопросов. Солтан Занкишиев из Верхней Жемталы – один из тех, кому достался автомобиль. В конце 80-х, работая в колхозе на комбайне, он лишился ноги. Транспортные средства выдают, если нет противопоказаний к вождению. Срок эксплуатации – семь лет. Это часть комплексной поддержки – наряду с санаторно-курортным лечением, лекарствами и средствами реабилитации. Николай Баков добавил, что еще 50 жителей Кабардино-Балкарии должны получить транспорт по программе оказания помощи.   https://t.me/vestikbr
