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«Новые люди» выдвинули 42 кандидата в органы местного самоуправления КБР

«Новые люди» выдвинули 42 кандидата в органы местного самоуправления КБР

06.07.2026 | 13:20
Партия «Новые люди» в Кабардино-Балкарии выдвинула кандидатов, которые будут участвовать в выборах депутатов местного самоуправления. В списке 42 представителя. Утвердили их на общем собрании. Участвовали 43 зарегистрированных члена реготделения, а также председатель Нальчикской территориальной избирательной комиссии Николай Налоев. Напомним, 20 сентября – в единый день голосования – в городском округе пройдут выборы в депутаты совета местного самоуправления восьмого созыва. Обращаясь к присутствующим, секретарь регионального отделения партии Заур Бабаев отметил высокую значимость предстоящей кампании для социально-экономического развития региона, а также подчеркнул, что ключевыми приоритетами партийной деятельности должны оставаться повышение качества жизни граждан, укрепление стабильности и процветание Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии отделение партии «Новые люди» начало действовать с января 2024-го года. Политическое объединение поддерживает инициативных людей, развивает волонтерские проекты, работает с молодежью и предпринимателями. В числе приоритетов отделения – защита экологии, поддержка детей и пожилых, помощь участникам СВО и членам их семей. Сегодня в рядах «Новых людей» в КБР – свыше 700 сторонников. Действует молодежное крыло, в котором состоит больше 70 человек.   https://t.me/vestikbr
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