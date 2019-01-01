Новые льготы для сельских жителей — 2019.11.28





Правительство страны ввело дополнительные меры поддержки для этой категории граждан. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Со следующего года сельчане смогут обращаться в банки за кредитами для благоустройства своих домов по пониженным ставкам. Чтобы они не превышали 5%, федеральный кабмин станет возмещать коммерческим организациям недополученные доходы. Порядок уже утвержден. Ссуду можно будет использовать для проведения в здание центрального или установки автономного отопления, канализации, электричества, водо- и газоснабжения, а также для ремонта жилья по договорам подряда. Размер кредита для большинства регионов не может превышать 250 тысяч рублей.