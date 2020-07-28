Новые дошкольные места – для самых маленьких…

Сразу в четырех селах Баксанского района заканчивают строить ясельные корпуса. Работы идут в рамках национального проекта «Демография». В Исламее уже благоустраивают прилегающую территорию. Новый корпус возвели во дворе первой школы. Общая площадь – почти 800 квадратных метров. Он сможет вместить 60 малышей. Завершили внутреннюю отделку, готов и фасад. Провели необходимые коммуникации, готова к работе котельная, а вода поступает из новой скважины. Сдать в эксплуатацию все объекты намерены раньше срока – до октября. В следующем году собираются построить корпус при кишпекской школе. В администрации муниципалитета говорят, что пять новых учреждений позволят практически полностью закрыть потребность в ясельных местах в Баксанском районе.