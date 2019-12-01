Новые автомобили получили районные центры социального обслуживания Кабардино-Балкарии.

Министерство труда, занятости и социальной защиты КБР сегодня распределило по муниципалитетам новые транспортные средства. Они оборудованы специальным подъемным механизмом, предназначены для перевозки малоподвижных пожилых лиц в медицинские учреждения республики. Машины приобретены в рамках подпрограммы «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Всего — 4 новых микроавтобуса. Их получили центры социального обслуживания населения Лескенского, Терского, Баксанского и Прохладненский районов. Теперь, подчеркивают в профильном ведомстве, такими мобильными бригадами обеспечены все муниципалитеты КБР.

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Радио КБР 07.10 kab — 2019.12.13

— Республикэм автобусыщ1хэмрэ, медицинэ псынщ1эмк1э машынэхэмрэ къа1эрыхьащ.

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Радио КБР 07.10 bal — 2019.12.13

— Республикагъа школ автобусла келгендиле.

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Радио КБР 07.10 rus — 2019.12.13

— В КБР, как и во всей России, прошел общероссийский день приема граждан.

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