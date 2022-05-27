Новую выплату на детей от 8 до 17 лет в Кабардино-Балкарии получили уже больше 12 тысяч семей

Открывая «муниципальный час», руководитель республики Казбек Коков подчеркнул: социальная поддержка граждан является главным приоритетом политики нашего государства. Об этом еще раз было заявлено на заседании президиума Госсовета. Программа выплаты пособий на детей от восьми до 17 лет в республике стартовала, сообщил премьер-министр Алий Мусуков. С начала мая средства получили больше 12 с половиной тысяч семей. Всего заявок поступило без малого 48 тысяч. На заседании рассмотрели и реализацию нацпроектов и федеральных программ. Республика сохраняет лидирующие позиции среди регионов страны по их исполнению. Детально обсудили и вопросы образования. Стартовала экзаменационная кампания. Одновременно идет подготовка к новому учебному году. С 2021-го в регионе строят три новые школы. Свои двери они должны открыть до начала сентября. В этом году в республике капитально ремонтируют 29 школ, к 2026 эта цифра вырастет до 170. До сентября дополнительно откроют 37 центров образования «Точка роста», а также «Доброшколу» и «Кванториум». Предстоит отремонтировать 12 спортзалов и создать четыре плоскостных сооружения, а больше полусотни школ – дооснастить современными компьютерами. Руководитель республики поручил профильному министерству изучить возможности целевой подготовки учителей информатики, физики, химии и математики. А муниципалитетам нужно будет представить свои предложения, как привлечь молодых специалистов в местные школы.