Новогодние представления прошли в Нальчике

Большой детский праздник организовали и в парке на площадке перед центром культурного развития Нальчика. Театральными подмостками под открытым небом стали и другие локации.
Паровозики, хороводы, конкурсы… Новогоднюю программу для жителей Искожа сотрудники Центра культурного развития постарались сделать максимально насыщенной. Ведь до его открытия у ребят не было возможности собираться на праздники в своем микрорайоне.
А на площадке перед дворцом культуры на проспекте Кулиева перед горожанами выступили участники детской вокальной студии «Иоканто». Праздничное настроение поддерживала сверкающая разноцветными гирляндами новогодняя елка. Юные артисты исполняли свои произведения, подпевали коллегам по творческому цеху...
В дни новогодних каникул развлекательные шоу прошли во всех парках и скверах столицы республики.
