Новогодние праздники в КБР прошли без крупных происшествий

Новогодние праздники прошли в Кабардино-Балкарии без крупных происшествий, сообщают в региональном управлении МЧС.
С конца декабря и по вчерашний день спасатели работали в усиленном режиме. Ежедневно в республике на дежурство заступали около трёхсот специалистов. В их распоряжении было свыше шестидесяти спецмашин. По данным ведомства в топливно-энергетическом комплексе и в системе ЖКХ обошлось без аварий. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Однако случались пожары – больше 40. В огне погиб один человек.
Новогодние праздники в горах прошли спокойно. 12 раз там принудительно спускали лавины... Все, что было запланировано на этот период, спасатели выполнили и теперь продолжают контролировать оперативную обстановку.
