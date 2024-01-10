Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Новогодние праздники в КБР прошли без крупных происшествий

Новогодние праздники в КБР прошли без крупных происшествий

10.01.2024 | 16:08
Новогодние праздники прошли в Кабардино-Балкарии без крупных происшествий, сообщают в региональном управлении МЧС. С конца декабря и по вчерашний день спасатели работали в усиленном режиме. Ежедневно в республике на дежурство заступали около трёхсот специалистов. В их распоряжении было свыше шестидесяти спецмашин. По данным ведомства в топливно-энергетическом комплексе и в системе ЖКХ обошлось без аварий. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. Однако случались пожары – больше 40. В огне погиб один человек. Новогодние праздники в горах прошли спокойно. 12 раз там принудительно спускали лавины... Все, что было запланировано на этот период, спасатели выполнили и теперь продолжают контролировать оперативную обстановку.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных